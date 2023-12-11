Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью передал записку игроку через болбоя

11 Декабря 2023 • 17:24 Комментировать
Рома
1:1
Фиорентина

В воскресенье «Рома» проводила домашний матч итальянкой Серии А против «Фиорентины». В концовке встречи при счёте 1:1 хозяева поля остались вдевятером. В этот момент главный тренер римлян Жозе Моуринью написал записку с тактическими инструкциями и через болбоя передал её голкиперу Рую Патрисиу.  

Матч Серии А между «Ромой» и «Фиорентиной» так и завершился вничью. На текущий момент римляне занимают в турнирной таблице Серии А четвёртое место, а «фиалки» - седьмое.

Следующий матч «Рома» проведёт в четверг, 14 декабря, - против «Шерифа» в шестом туре группового этапа Лиги Европы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью

Новости по матчу

Сегодня, 11 Декабря
03:35
Дибала получил мышечную травму
01:03
Лукаку впервые в карьере получил прямую красную карточку
00:46
«Рома» не удержала победу над «Фиорентиной» и завершала матч вдевятером 2
10 Декабря
23:36
Дибала повторил свой показатель ассистов из прошлого сезона, проведя всего 11 матчей
02:58
Интересный прогноз на матч Рома – Фиорентина чемпионата Италии – 10 декабря 2023
07 Декабря
15:59
Смоллинг вернётся в строй не раньше февраля
06 Декабря
16:00
«Рома» возобновила переговоры с Моуринью по новому контракту
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
11.12.23 в 20:30
Эмполи Эмполи
Лечче Лечче
2.55 3.25 2.80
Видео
11.12.23 в 22:45
Кальяри Кальяри
Сассуоло Сассуоло
2.50 3.40 2.80
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 11 Декабря
17:37 · Италия. Серия А
​Мама Рабио отреагировала на слухи о будущем игрока
17:24 · Италия. Серия А
​Моуринью передал записку игроку через болбоя
17:20 · Италия. Серия А
Тьяго Мотта — в шорт-листе «Милана» слухи
17:08 · Италия. Серия А
Агент Алексея Миранчука: «Сейчас нет никаких переговоров»
16:50 · Италия. Серия А
Тьяго Мотта интересен «Интеру» и «Ювентусу», но «Болонья» хочет продлить контракт с тренером
16:27 · Италия. Серия А
​Ибрагимович стал советником руководства «Милана» официально
16:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Ювентус» на этой неделе встретятся для обсуждения трансфера полузащитника
15:46 · Италия. Серия А
Ибрагимович станет директором «Милана»
13:07 · Италия. Серия А
«Милан» нацелился на форварда из Ла Лиги
12:28 · Италия. Серия А
Азмун получил травму в матче «Ромы»
10:57 · Италия. Серия А
​Леау сыграет против «Ньюкасла»
10:25 · Италия. Серия А
​Дзофф верит во Влаховича
09:51 · Италия. Серия А
​Конте может стать наставником «Милана» 3
03:47 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов поспорить с «Челси» за звезду «Интера» слухи
03:35 · Италия. Серия А
Дибала получил мышечную травму
Все новости
Рекомендуем