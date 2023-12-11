​Моуринью передал записку игроку через болбоя

В воскресенье «Рома» проводила домашний матч итальянкой Серии А против «Фиорентины». В концовке встречи при счёте 1:1 хозяева поля остались вдевятером. В этот момент главный тренер римлян Жозе Моуринью написал записку с тактическими инструкциями и через болбоя передал её голкиперу Рую Патрисиу.

Матч Серии А между «Ромой» и «Фиорентиной» так и завершился вничью. На текущий момент римляне занимают в турнирной таблице Серии А четвёртое место, а «фиалки» - седьмое.

Следующий матч «Рома» проведёт в четверг, 14 декабря, - против «Шерифа» в шестом туре группового этапа Лиги Европы.