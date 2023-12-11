Наставник «Болоньи» Тьяго Мотта в будущем может стать новым главным тренером «Милана».

Как стало известно FootMercato, руководство миланского коллектива следит за 41-летним специалистом. Сообщается, что Мотта может возглавить «Милан», если из клуба будет уволен действующий главный тренер Стефано Пиоли.

Ранее появилась информация, что в услугах итальянца заинтересованы «Интер» и «Ювентус».

После 15 туров «Милан» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своей копилке 29 очков. «Болонья» находится на пятой позиции, в активе команды 25 зачетных баллов.

Действующий трудовой договор Тьяго Мотты с «Болоньей» рассчитан до середины 2024 года.