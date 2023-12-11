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Чемпионат Италии. Серия А

Тьяго Мотта — в шорт-листе «Милана» слухи

11 Декабря 2023 • 17:20 Комментировать
Милан
...
Монца
17.12 14:30

Наставник «Болоньи» Тьяго Мотта в будущем может стать новым главным тренером «Милана».

Как стало известно FootMercato, руководство миланского коллектива следит за 41-летним специалистом. Сообщается, что Мотта может возглавить «Милан», если из клуба будет уволен действующий главный тренер Стефано Пиоли.

Ранее появилась информация, что в услугах итальянца заинтересованы «Интер» и «Ювентус».

После 15 туров «Милан» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своей копилке 29 очков. «Болонья» находится на пятой позиции, в активе команды 25 зачетных баллов.

Действующий трудовой договор Тьяго Мотты с «Болоньей» рассчитан до середины  2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Милан Тьяго Мотта Стефано Пиоли ещё теги

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