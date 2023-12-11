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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Алексея Миранчука: «Сейчас нет никаких переговоров»

11 Декабря 2023 • 17:08 Комментировать
Аталанта
...
Салернитана
18.12 22:45

Валерио Джуффрида, агент российского хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука, ответил на вопрос о возможном уходе игрока из итальянского клуба.

«Сейчас нет никаких переговоров по поводу возможного ухода Миранчука из «Аталанты». Но не могу быть уверен, что в будущем не будет интереса от какого-либо клуба. Конечно, он будет», — приводит слова агента издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 28-летний футболист появился на поле в девяти матчах во всех турнирах и записал в свой актив один голевой пас.

Действующее трудовое соглашение Миранчука с «Аталантой» рассчитано до середины 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в девять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук Валерио Джуффрида ещё теги

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