Агент Алексея Миранчука: «Сейчас нет никаких переговоров»

Валерио Джуффрида, агент российского хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука, ответил на вопрос о возможном уходе игрока из итальянского клуба.

«Сейчас нет никаких переговоров по поводу возможного ухода Миранчука из «Аталанты». Но не могу быть уверен, что в будущем не будет интереса от какого-либо клуба. Конечно, он будет», — приводит слова агента издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 28-летний футболист появился на поле в девяти матчах во всех турнирах и записал в свой актив один голевой пас.

Действующее трудовое соглашение Миранчука с «Аталантой» рассчитано до середины 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в девять миллионов евро.