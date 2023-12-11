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Чемпионат Италии. Серия А

​Ибрагимович стал советником руководства «Милана» официально

11 Декабря 2023 • 16:27 Комментировать

Владельцы «Милана», инвестиционная компания RedBird Capital Partners, подтвердили назначение Златана Ибрагимовича. Швед стал старшим советником владельцев и высшего руководства «россонери».

В релизе говорится о том, что полномочия Ибрагимовича будут достаточно широкими. Швед будет решать вопросы развития и подготовки футболистов, продвижения бренда «Милана» и других проектов стратегического значения, в том числе инвестиционных.

На текущий момент «Милан» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. От лидирующего «Интера» команда Стефано Пиоли отстаёт на девять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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