Владельцы «Милана», инвестиционная компания RedBird Capital Partners, подтвердили назначение Златана Ибрагимовича. Швед стал старшим советником владельцев и высшего руководства «россонери».

В релизе говорится о том, что полномочия Ибрагимовича будут достаточно широкими. Швед будет решать вопросы развития и подготовки футболистов, продвижения бренда «Милана» и других проектов стратегического значения, в том числе инвестиционных.

На текущий момент «Милан» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. От лидирующего «Интера» команда Стефано Пиоли отстаёт на девять очков.