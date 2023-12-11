Ибрагимович станет директором «Милана»

Известный в прошлом шведский футболист Златан Ибрагимович войдёт в совет директоров «Милана». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, объявление ожидается в ближайшее время.

Отмечается, что Ибрагимович будет тесно сотрудничать с владельцами «Милана», с компанией RedBird. Швед будет помогать в управлении клубом в ближайшие месяцы и годы.

Златан Ибрагимович выступал за «Милан» как футболист на протяжении двух периодов своей карьеры. За «россонери» швед провёл 163 матча, в которых забил 93 гола и отдал 35 результативных передач на партнёров.