«Милан» нацелился на форварда из Ла Лиги

Центрфорвард сборной Марокко и «Севильи» Юссеф Эн-Несири по-прежнему находится в трансферном шорт-листе «Милана». Об этом рапортует портал Todofichajes.

По сведениям источника, итальянский топ-клуб намерен сделать очередное предложение по переходу игрока. «Россонери» уже пытались подписать Юссефа минувшим летом, но тогда сделка сорвалась.

Рыночная стоимость Эн-Несири оценивается в 20 миллионов евро. Срок трудового соглашения марокканца с севильским клубом истекает в конце июня 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании нападающий сыграл 14 матчей, в которых записал на свой счет пять забитых мячей.