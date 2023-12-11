Азмун получил травму в матче «Ромы»

Иранский форвард Сердар Азмун, выступающий на правах аренды за «Рому», получил повреждение. Об этом отрапортовал журналист Анджело Манджианте.

28-летний нападающий травмировался в поединке против «Фиорентины» (1:1) в рамках 15-го тура чемпионата Италии. На полное восстановление Азмуну понадобится две-три недели.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии иранец провел десять поединков. Форвард отметился всего одним забитым мячом.

После 15 туров Серии А римский коллектив набрал 25 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Жозе Моуринью отстают от идущего третьим «Милана» на четыре очка.