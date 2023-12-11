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Чемпионат Италии. Серия А

​Леау сыграет против «Ньюкасла»

11 Декабря 2023 • 10:57 Комментировать

Итальянский «Милан» приходит в себя после очередной неудачи во внутреннем чемпионате, команда Стефано Пиоли проиграла «Аталанте», но ей некогда расстраиваться, так как впереди - важнейший матч Лиги чемпионов против «Ньюкасла».

Хорошей новостью для поклонников «Милана» является информация о том, что Рафаэл Леау, скорее всего, сыграет против английского клуба, но, возможно, не весь матч. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

Напомним, что португальский нападающий пропустил практически месяц из-за растяжения, и за это время команда умудрилась «просесть» как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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