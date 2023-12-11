​Дзофф верит во Влаховича

Туринский «Ювентус» сражается за первое место в Серии А, и легенда клуба, бывший голкипер Дино Дзофф, решил прокомментировать выступления клуба. Он считает, что сербский нападающий Душан Влахович, выступающий за туринский клуб с января 2022 года, заслуживает доверие наставника Массимилиано Аллегри, несмотря на сомнения в нем.

- «Ювентусу» нужно усиление в полузащите после известных событий с Фаджиоли и Погба. А во Влаховича я верю. Его качества бесспорны. Важно то, что «Ювентус» мало пропускает. Хорошая оборона - это одно из главных качеств любого успешного коллектива, - цитирует слова Дзоффа итальянское новостное агентство ITASportPress.