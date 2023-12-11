Дибала получил мышечную травму

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала вновь получил травму.

На пятой минуте воскресного матча против «Фиорентины» аргентинец отметился голевой передачей на Ромелу Лукаку, а уже спустя 20 минут покинул поле из-за мышечной травмы. Степень серьёзности повреждения 30-летнего игрока пока неизвестна. Его место на поле занял Сердар Азмун. Во втором тайме «Фиорентине» удалось сравнять счёт, и больше команды друг другу не забивали – 1:1.

В активе Пауло Дибалы четыре забитых мяча и шесть результативных пасов в 11 матчах нынешнего розыгрыша Серии А. Ранее в текущем сезоне форвард дважды выбывал из-за травм.