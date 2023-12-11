Лукаку впервые в карьере получил прямую красную карточку

Нападающий «Ромы» Ромелу Лукаку был удалён с поля в матче против «Фиорентины».

Бельгиец увидел перед собой красную карточку на 87-й минуте поединка Серии А, завершившегося со счётом 1:1. Примечательно, что это первое прямое удаление форварда в профессиональной карьере на клубном уровне (более 600 матчей), а также первое удаление в рамках пяти ведущих европейских лиг. Прежде Лукаку удалялся только в чемпионате Бельгии и во встрече Кубка Италии – в обоих случаях он получал две жёлтые карточки, а не прямую красную.

В активе Ромелу Лукаку, арендованного у лондонского «Челси», 11 забитых мячей в 17 играх нынешней кампании за «Рому».