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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» не удержала победу над «Фиорентиной» и завершала матч вдевятером

11 Декабря 2023 • 00:46 Комментировать (1)
Рома
1:1
Фиорентина
окончен

В 15-м туре Серии А «Рома» играла дома против «Фиорентины». «Волки» эффектно начали, Пауло Дибала вырезал навес на линию вратарской, и Ромелу Лукаку головой внес мяч в сетку. Дибала и сам завершал, но немного промахнулся. Мбала Нзола в ответ едва не пробросил мяч в цель мимо голкипера, но Руй Патрисиу выручил. Травму колена получил Дибала, недолго поиграл и заменивший его Сердар Азмун, также проблемы со здоровьем. Угловой у гостей, и Джакомо Бонавентура попал в перекладину. Тут же второй «горчичник» для Николы Залевски. Навес у гостей в штрафную, и Лукас Мартинес сравнял счет. Николас Гонсалес бил почти в упор - парировано вратарем. На 87-й минуте за грубый подкат был удален Лукаку, «Рома» вдевятером.

Ничья 1:1, столичная команда делит четвертое место, соперник - шестое.

Протокол игры  
Рома1:1Фиорентина
(1:0) Лукаку Ромелу5'  
  66'Мартинес Лукас II (1:1)
Патрисиу РуйМанчини ДжанлукаЛьоренте ДиегоН'Дика ЭванКристенсен РасмусКристанте Бриан  37'Паредес Леандро  80'Пеллегрини Лоренцо 85' (Бове Эдоардо ( 85') Залевски Никола  41'  65'Дибала Пауло 25' (Азмун Сердар ( 25'Эль-Шаарави Стефан 62') Лукаку Ромелу  87'
Запасные: Боер ПьетроБелотти АндреаКарсдорп РикЧелик ЗекиПагано РиккардоСпинаццола ЛеонардоСаншеш РенатуАуа УссемПизилли НикколоСвилар Миле
Терраччиано ПьетроКайоде Майкл 81' (Лопес Максим ( 81') Мартинес Лукас IIРаньери ЛукаБираги Кристиано  75'Мело АртурДункан Альфред  86'Иконе Жонатан  65' 72' (Гонсалес Николас ( 72') Бонавентура Джакомо 78' (Соттиль Риккардо ( 78') Куаме КристианНзола М'Бала
Запасные: Мина ЙерриМиленкович НиколаИнфантино ДжиноКристенсен ОливерМандрагора РоландоПьероцци НикколоБрекало ЙосипБельтран ЛукасБарак АнтонинПаризи Фабьяно
10 декабря. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Фиорентина

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Комментарии (1)
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intermerdano
11 Декабря 2023 в 01:08
Боже, как же красиво играет Рома 🤣
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