«Рома» не удержала победу над «Фиорентиной» и завершала матч вдевятером

В 15-м туре Серии А «Рома» играла дома против «Фиорентины». «Волки» эффектно начали, Пауло Дибала вырезал навес на линию вратарской, и Ромелу Лукаку головой внес мяч в сетку. Дибала и сам завершал, но немного промахнулся. Мбала Нзола в ответ едва не пробросил мяч в цель мимо голкипера, но Руй Патрисиу выручил. Травму колена получил Дибала, недолго поиграл и заменивший его Сердар Азмун, также проблемы со здоровьем. Угловой у гостей, и Джакомо Бонавентура попал в перекладину. Тут же второй «горчичник» для Николы Залевски. Навес у гостей в штрафную, и Лукас Мартинес сравнял счет. Николас Гонсалес бил почти в упор - парировано вратарем. На 87-й минуте за грубый подкат был удален Лукаку, «Рома» вдевятером.

Ничья 1:1, столичная команда делит четвертое место, соперник - шестое.