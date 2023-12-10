Дибала повторил свой показатель ассистов из прошлого сезона, проведя всего 11 матчей

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала регулярно помогает забивать товарищам по команде.

Уже на пятой минуте проходящего сейчас матча Серии А против «Фиорентины» аргентинец отдал результативный пас на Ромелу Лукаку, который открыл счёт. В активе Дибалы шесть ассистов в 11 матчах нынешнего розыгрыше чемпионата Италии – столько же было за весь прошлый сезон (в 25 играх). Отметку в семь голевых передач форвард не преодолевал с сезона-2016/17.

Следить за событиями матча «Рома» – «Фиорентина» можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая онлайн-трансляция.

Пауло Дибала выступает за римлян с лета 2022 года. Ранее он представлял цвета «Ювентуса».