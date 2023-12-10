Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович и Абате могут стать временными сменщиками Пиоли в «Милане» слухи

10 Декабря 2023 • 22:18 Комментировать
Милан
...
Монца
17.12 14:30

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, вероятно, займёт тренерскую должность.

После поражения в матче с «Аталантой» (2:3) отставание «россонери» от лидирующего «Интера» увеличилось до девяти очков. Кроме того, команда рискует вылететь из Лиги чемпионов, где на данный момент занимает последнее место в своём квартете. Как сообщает La Repubblica, «Милан» может назначить Иньяцио Абате временно исполняющим обязанности главного тренера, если Стефано Пиоли будет отправлен в отставку. В новом тренерском штабе также найдётся место и для Златана Ибрагимовича, уже ведущего переговоры о возвращении в клуб.

Напомним, что шведский экс-форвард не горел желанием начинать карьеру тренера, но в «Милане» могут уговорить его временно пересмотреть свою позицию.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Стефано Пиоли Иньяцио Абате ещё теги

Новости по матчу

Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН МОНЦА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Монца Монца
Дженоа Дженоа
1
0
2.15 3.30 3.55
Видео
Окончен
Салернитана Салернитана
Болонья Болонья
1
2
3.25 3.40 2.24
Видео
Перерыв
Рома Рома
Фиорентина Фиорентина
1
0
1.95 3.40 4.10
Видео
11.12.23 в 20:30
Эмполи Эмполи
Лечче Лечче
2.55 3.25 2.80
Видео
11.12.23 в 22:45
Кальяри Кальяри
Сассуоло Сассуоло
2.50 3.40 2.80
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 10 Декабря
23:36 · Италия. Серия А
Дибала повторил свой показатель ассистов из прошлого сезона, проведя всего 11 матчей
22:18 · Италия. Серия А
Ибрагимович и Абате могут стать временными сменщиками Пиоли в «Милане» слухи
21:59 · Италия. Серия А
«Болонья» ворвалась в зону Лиги чемпионов, обыграв «Салернитану»
21:27 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес: Надеюсь, что скоро продлю контракт с «Интером»
18:57 · Италия. Серия А
«Монца» вырвала победу над «Дженоа» в малособытийном матче
18:13 · Россия. Премьер-лига
​Петржела: Алексей Миранчук усилил бы «Зенит»
16:33 · Италия. Серия А
«Фрозиноне» и «Торино» сыграли по нулям
15:13 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ нацелились на защитника «Ювентуса» 1
14:58 · Италия. Серия А
Отец Гатти: «Летом Федерико получил предложение из АПЛ, но он всегда хотел остаться в «Ювентусе»
14:17 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» и «Милан» нацелились на немецкого топ-форварда
13:45 · Италия. Серия А
Итальянский журналист: «Про Миранчука очень мало говорят в Италии, он вовсе не кумир фанатов» 1
13:20 · Италия. Серия А
«Барселона» готовит трансфер полузащитника «Ювентуса»
12:46 · Италия. Серия А
​Анчелотти: «На самом деле я даже не получал приглашений из Саудовской Аравии»
12:28 · Италия. Серия А
Смородская отреагировала на ассист Миранчука в матче с «Миланом»
12:09 · Италия. Серия А
​Фанаты «Интера» выступили против поставок оружия Украине 1
Все новости
Рекомендуем