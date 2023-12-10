Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, вероятно, займёт тренерскую должность.

После поражения в матче с «Аталантой» (2:3) отставание «россонери» от лидирующего «Интера» увеличилось до девяти очков. Кроме того, команда рискует вылететь из Лиги чемпионов, где на данный момент занимает последнее место в своём квартете. Как сообщает La Repubblica, «Милан» может назначить Иньяцио Абате временно исполняющим обязанности главного тренера, если Стефано Пиоли будет отправлен в отставку. В новом тренерском штабе также найдётся место и для Златана Ибрагимовича, уже ведущего переговоры о возвращении в клуб.

Напомним, что шведский экс-форвард не горел желанием начинать карьеру тренера, но в «Милане» могут уговорить его временно пересмотреть свою позицию.