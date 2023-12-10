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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» ворвалась в зону Лиги чемпионов, обыграв «Салернитану»

10 Декабря 2023 • 21:59 Комментировать
Салернитана
1:2
Болонья

В 15-м туре Серии А «Салернитана» пыталась противостоять «Болонье». На девятой минуте Штефан Пош не смог переиграть голкипера, но Джошуа Зиркзее добавил мяч в сетку. После ошибки Маттео Ловато Зиркзее оформил дубль на 20-й минуте. После перерыва Люьис Фергюсон заставил голкипера демонстрировать мастерство. У хозяев Нванкво Сими отыграл один мяч.

И все же «Салернитана» уступила 1:2 и осталась на последнем месте, а противник ворвался в топ-четверку.

Протокол игры  
Салернитана1:2Болонья
  9'Зиркзее Джошуа (0:1)
  20'Зиркзее Джошуа (0:2)
(1:2) Сими Нванкво75'  
Костиль БенуаЛовато Маттео 35' (Чауна Лум ( 35'  36') Дьомбер Норберт  54'Пирола ЛоренцоМаццокки Паскуале  39' 46' (Данилюк Флавиус ( 46'  48') Кандрева Антонио 81' (Кастанос Григорис ( 81'  89') Ленговски Матеуш 64' (Маджоре Джулио ( 64') Кулибали Лассана  26'Брадарич ДомагойИквуемеси Чуквубуикем 64' (Сими Нванкво ( 64') Диа Булайе  42'
Запасные: Бронн ДиланБотхейм ЭрикКабрал ЖованеФасио Федерико  90'Грегорио СальватиФиорилло ВинченцоБохинен ЭмильСамбья СаломонМартеджани Агустин
Скорупски Лукаш  90'Пош ШтефанБёкема СэмКалафьори РикардоКристиансен ВикторФройлер РемоМоро Никола 81' (Эбишер Мишель ( 81') Ндой Дан 76' (Ван Хойдонк Сидней ( 76') Фергюсон ЛьюисСалемакерс АлексисЗиркзее Джошуа  44' 76' (Урбаньски Кацпер ( 76'  85')
Запасные: Ликояннис ХараламбосБаньолини НиколаФаббиан ДжованниЛукуми ДжонРавалья Федерико
10 декабря. Стадион "Аречи".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Салернитана

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Сегодня, 10 Декабря
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Точный прогноз на матч Салернитана – Болонья чемпионата Италии – 10 декабря 2023
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Монца Монца
Дженоа Дженоа
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0
2.15 3.30 3.55
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Окончен
Салернитана Салернитана
Болонья Болонья
1
2
3.25 3.40 2.24
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