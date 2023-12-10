«Болонья» ворвалась в зону Лиги чемпионов, обыграв «Салернитану»

В 15-м туре Серии А «Салернитана» пыталась противостоять «Болонье». На девятой минуте Штефан Пош не смог переиграть голкипера, но Джошуа Зиркзее добавил мяч в сетку. После ошибки Маттео Ловато Зиркзее оформил дубль на 20-й минуте. После перерыва Люьис Фергюсон заставил голкипера демонстрировать мастерство. У хозяев Нванкво Сими отыграл один мяч.

И все же «Салернитана» уступила 1:2 и осталась на последнем месте, а противник ворвался в топ-четверку.