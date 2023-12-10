«Болонья» ворвалась в зону Лиги чемпионов, обыграв «Салернитану»

В 15-м туре Серии А «Салернитана» пыталась противостоять «Болонье». На девятой минуте Штефан Пош не смог переиграть голкипера, но Джошуа Зиркзее добавил мяч в сетку. После ошибки Маттео Ловато Зиркзее оформил дубль на 20-й минуте. После перерыва Люьис Фергюсон заставил голкипера демонстрировать мастерство. У хозяев Нванкво Сими отыграл один мяч.
И все же «Салернитана» уступила 1:2 и осталась на последнем месте, а противник ворвался в топ-четверку.
Протокол игры
|9'Зиркзее Джошуа (0:1)
|20'Зиркзее Джошуа (0:2)
|(1:2) Сими Нванкво75'
Костиль Бенуа•Ловато Маттео35' (Чауна Лум (35') • 36'Дьомбер Норберт• 54'Пирола Лоренцо•Маццокки Паскуале 39'46' (Данилюк Флавиус (46') • 48'Кандрева Антонио81' (Кастанос Григорис (81') • 89'Ленговски Матеуш64' (Маджоре Джулио (64') •Кулибали Лассана• 26'Брадарич Домагой•Иквуемеси Чуквубуикем64' (Сими Нванкво (64') •Диа Булайе 42'
Скорупски Лукаш• 90'Пош Штефан•Бёкема Сэм•Калафьори Рикардо•Кристиансен Виктор•Фройлер Ремо•Моро Никола81' (Эбишер Мишель (81') •Ндой Дан76' (Ван Хойдонк Сидней (76') •Фергюсон Льюис•Салемакерс Алексис•Зиркзее Джошуа 44'76' (Урбаньски Кацпер (76') 85'
10 декабря. Стадион "Аречи".
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