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Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро Мартинес: Надеюсь, что скоро продлю контракт с «Интером»

10 Декабря 2023 • 21:27 Комментировать

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о ходе переговоров по продлению контракта с миланской командой.

«Надеюсь, что скоро он будет продлён, скорее всего, к Рождеству, но осталось совсем немного времени», - приводит цитирует чемпиона мира 2022 года DAZN.

Ранее председатель правления «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что контракт с аргентинцем будет продлён на пять лет.

Действующее соглашение Мартинеса с «Интером» рассчитано до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне он принял участие в 20 играх во всех турнирах, в которых отметился 16 забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес
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