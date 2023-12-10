Лаутаро Мартинес: Надеюсь, что скоро продлю контракт с «Интером»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о ходе переговоров по продлению контракта с миланской командой.

«Надеюсь, что скоро он будет продлён, скорее всего, к Рождеству, но осталось совсем немного времени», - приводит цитирует чемпиона мира 2022 года DAZN.

Ранее председатель правления «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что контракт с аргентинцем будет продлён на пять лет.

Действующее соглашение Мартинеса с «Интером» рассчитано до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне он принял участие в 20 играх во всех турнирах, в которых отметился 16 забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.