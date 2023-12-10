«Монца» вырвала победу над «Дженоа» в малособытийном матче

«Монца» и «Дженоа» удивили невыразительной игрой в матче 15-го тура Серии А. Хозяева почти не били по воротам, а все попытки гостей были неточными. И все же на 83-й минуте Дани Мота открыл счет - 1:0. Раду Дрэгушин мог сразу сравнять, но в выгодной ситуации не попал в рамку.
Победители делят девятое место, соперник - 14-е.
Протокол игры
|(1:0) Мота Дани83'
Ди Грегорио Микеле•Перейра Педру II•Д'Амброзио Данило•Карбони Андреа•Кирьякопулос Георгиос• 65'Гальярдини Роберто71' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль (71') •Пессина Маттео•Колпани Андреа87' (Донати Джулио (87') •Карбони Валентин57' (Мота Дани (57') •Чиурриа Патрик72' (Мачин Хосе (72') •Коломбо Лоренцо56' (Марич Мирко (56')
Мартинес Хосеп•Де Винтер Кони•Дрэгушин Раду•Васкес Хоан• 34'Сабелли Стефано88' (Экубан Калеб (88') •Мессиас Жуниор79' (Хефти Сильван (79') •Бадель Милан•Френдруп Мортен• 86'Хапс Ридгесиано78' (Фини Сейду (78') •Гудмундссон Альберт•Ретеги Матео
10 декабря. Стадион "Ю Повер Стадиум".
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