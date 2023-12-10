«Монца» вырвала победу над «Дженоа» в малособытийном матче

«Монца» и «Дженоа» удивили невыразительной игрой в матче 15-го тура Серии А. Хозяева почти не били по воротам, а все попытки гостей были неточными. И все же на 83-й минуте Дани Мота открыл счет - 1:0. Раду Дрэгушин мог сразу сравнять, но в выгодной ситуации не попал в рамку.

Победители делят девятое место, соперник - 14-е.