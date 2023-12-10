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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» вырвала победу над «Дженоа» в малособытийном матче

10 Декабря 2023 • 18:57 Комментировать
Монца
1:0
Дженоа
окончен

«Монца» и «Дженоа» удивили невыразительной игрой в матче 15-го тура Серии А. Хозяева почти не били по воротам, а все попытки гостей были неточными. И все же на 83-й минуте Дани Мота открыл счет - 1:0. Раду Дрэгушин мог сразу сравнять, но в выгодной ситуации не попал в рамку.

Победители делят девятое место, соперник - 14-е.

Протокол игры  
Монца1:0Дженоа
(1:0) Мота Дани83'  
Ди Грегорио МикелеПерейра Педру IIД'Амброзио ДанилоКарбони АндреаКирьякопулос Георгиос  65'Гальярдини Роберто 71' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль ( 71') Пессина МаттеоКолпани Андреа 87' (Донати Джулио ( 87') Карбони Валентин 57' (Мота Дани ( 57') Чиурриа Патрик 72' (Мачин Хосе ( 72') Коломбо Лоренцо 56' (Марич Мирко ( 56')
Запасные: Читтадини ДжорджоФеррарис АндреаСоррентино АлессандроБиринделли СамуэлеКарбони ФранкоБондо ВарренИццо АрмандоКальдирола ЛукаБетелла ДавидеГори Стефано
Мартинес ХосепДе Винтер КониДрэгушин РадуВаскес Хоан  34'Сабелли Стефано 88' (Экубан Калеб ( 88') Мессиас Жуниор 79' (Хефти Сильван ( 79') Бадель МиланФрендруп Мортен  86'Хапс Ридгесиано 78' (Фини Сейду ( 78') Гудмундссон АльбертРетеги Матео
Запасные: Леали НиколаМаттурро АланПушкаш ГеоргеКутлу БерканФольякко АлессандроСоммарива ДаниэлеГальдамес ПаблоТорсби МортенАарон МартинБани МаттиаЯгелло Филип
10 декабря. Стадион "Ю Повер Стадиум".

 

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