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Чемпионат Италии. Серия А

«Фрозиноне» и «Торино» сыграли по нулям

10 Декабря 2023 • 16:33 Комментировать
Фрозиноне
0:0
Торино
окончен

В 15-м туре Серии А встретились середняки «Фрозиноне» и «Торино». Иван Илич стал автором первого опасного момента, направив мяч в перекладину. В концовке Алессандро Буонджорно отправил мяч в сетку ворот, но арбитр зафиксировал вне игры, а ВАР подтвердил. Нулевая ничья была закономерной, команды остаются на экваторе таблицы, туринцы опережают противника на одно очко.

Протокол игры  
Фрозиноне0:0Торино
Турати СтефаноМонтеризи ИлариоОколи МемеРоманьоли СимонеГарритано Лука  57' 60' (Лирола Поль ( 60') Брешианини МаркоДжелли Франческо 71' (Лулич Карло ( 71') Ойоно Энтони  9'Соуле МатиасЖорже Кайо  16' 83' (Хеддира Валид ( 83') Ибрагимович Арийон 72' (Казо Джузеппе ( 72')
Запасные: Харрауи АбдауЧерофолини МикелеЧуни МарвинБаэс ХаймеЛусуарди МатеусФраттали ПьерлуиджиБурабия МехдиКвернадзе Гкоргий
Милинкович-Савич ВаняТамез Адриен  57'Буонджорно АлессандроРодригес Рикардо  45' 83' (Зима Давид ( 83') Белланова РаульВойвода Мергим 72' (Лазаро Валентино ( 72') Риччи Самуэле 64' (Джиджи Коффи ( 64') Илич Иван  56'Влашич Никола 72' (Карамо Янн ( 72') Санабрия Антонио 72' (Сек Демба ( 72') Сапата Дуван
Запасные: Сазонов СабаГинейтис ГвидасДжемелло ЛукаПеллегри ПьетроСоппи БрэндонПопа Михай
10 декабря. Стадион "Бенито Стирпе".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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