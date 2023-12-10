«Фрозиноне» и «Торино» сыграли по нулям

В 15-м туре Серии А встретились середняки «Фрозиноне» и «Торино». Иван Илич стал автором первого опасного момента, направив мяч в перекладину. В концовке Алессандро Буонджорно отправил мяч в сетку ворот, но арбитр зафиксировал вне игры, а ВАР подтвердил. Нулевая ничья была закономерной, команды остаются на экваторе таблицы, туринцы опережают противника на одно очко.