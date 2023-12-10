«Фрозиноне» и «Торино» сыграли по нулям

В 15-м туре Серии А встретились середняки «Фрозиноне» и «Торино». Иван Илич стал автором первого опасного момента, направив мяч в перекладину. В концовке Алессандро Буонджорно отправил мяч в сетку ворот, но арбитр зафиксировал вне игры, а ВАР подтвердил. Нулевая ничья была закономерной, команды остаются на экваторе таблицы, туринцы опережают противника на одно очко.
Протокол игры
Турати Стефано•Монтеризи Иларио•Околи Меме•Романьоли Симоне•Гарритано Лука 57'60' (Лирола Поль (60') •Брешианини Марко•Джелли Франческо71' (Лулич Карло (71') •Ойоно Энтони• 9'Соуле Матиас•Жорже Кайо 16'83' (Хеддира Валид (83') •Ибрагимович Арийон72' (Казо Джузеппе (72')
Милинкович-Савич Ваня•Тамез Адриен• 57'Буонджорно Алессандро•Родригес Рикардо 45'83' (Зима Давид (83') •Белланова Рауль•Войвода Мергим72' (Лазаро Валентино (72') •Риччи Самуэле64' (Джиджи Коффи (64') •Илич Иван• 56'Влашич Никола72' (Карамо Янн (72') •Санабрия Антонио72' (Сек Демба (72') •Сапата Дуван
10 декабря. Стадион "Бенито Стирпе".
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