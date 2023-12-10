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Чемпионат Италии. Серия А

Итальянский журналист: «Про Миранчука очень мало говорят в Италии, он вовсе не кумир фанатов»

10 Декабря 2023 • 13:45 Комментировать (1)
Аталанта
...
Салернитана
18.12 22:45

Итальянский журналист Массимо Франки отреагировал на голевую передачу полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 15-го тура чемпионата Италии против «Милана» (3:2). Отметим, что это результативное действие стало для 28-летнего россиянина первым в нынешнем сезоне.

Франки не увидел в передаче Миранчука ничего особенного, отметив, что про российского футболиста мало говорят в Италии.

«В Италии много таких, как он, и многие лучше него, он вовсе не кумир фанатов. Про Миранчука очень мало говорят в Италии, почти ничего. Только местные СМИ кое-что говорят, но ничего особенного», — приводит слова Франки Metaratings.

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Аталанту» девять матчей, отметившись в них одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук Массимо Франки ещё теги

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Комментарии (1)
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ингерман
10 Декабря 2023 в 14:07
А-ха-ха-ха! усё вруц - знащица завидують.. кхе-кхе.. )))
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