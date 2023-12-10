«Барселона» готовит трансфер полузащитника «Ювентуса»

Каталонская «Барселона» заинтересована в подписании полузащитника сборной Франции и туринского «Ювентуса» Андриена Рабио, контракт которого с итальянским грандом истекает летом 2024 года.

По сведениям журналистов Todofichajes, «сине-гранатовые» хотят оформить сделку в январское трансферное окно. Каталонцы готовят предложение 28-летнему хавбеку.

Рабио выступает за «старую синьору» с лета 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Италии Адриен провел 14 поединков, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.