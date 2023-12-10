Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» готовит трансфер полузащитника «Ювентуса»

10 Декабря 2023 • 13:20 Комментировать

Каталонская «Барселона» заинтересована в подписании полузащитника сборной Франции и туринского «Ювентуса» Андриена Рабио, контракт которого с итальянским грандом истекает летом 2024 года.

По сведениям журналистов Todofichajes, «сине-гранатовые» хотят оформить сделку в январское трансферное окно. Каталонцы готовят предложение 28-летнему хавбеку.

Рабио выступает за «старую синьору» с лета 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Италии Адриен провел 14 поединков, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Адриен Рабио трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
13 мин
Фрозиноне Фрозиноне
Торино Торино
0
0
3.40 3.20 2.25
Видео
10.12.23 в 17:00
Монца Монца
Дженоа Дженоа
2.15 3.30 3.55
Видео
10.12.23 в 20:00
Салернитана Салернитана
Болонья Болонья
3.25 3.40 2.24
Видео
10.12.23 в 22:45
Рома Рома
Фиорентина Фиорентина
1.95 3.40 4.10
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 10 Декабря
14:17 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» и «Милан» нацелились на немецкого топ-форварда
13:45 · Италия. Серия А
Итальянский журналист: «Про Миранчука очень мало говорят в Италии, он вовсе не кумир фанатов» 1
13:20 · Италия. Серия А
«Барселона» готовит трансфер полузащитника «Ювентуса»
12:46 · Италия. Серия А
​Анчелотти: «На самом деле я даже не получал приглашений из Саудовской Аравии»
12:28 · Италия. Серия А
Смородская отреагировала на ассист Миранчука в матче с «Миланом»
12:09 · Италия. Серия А
​Фанаты «Интера» выступили против поставок оружия Украине 1
11:51 · Италия. Серия А
Агент Миранчука: «Я думаю, что в январе будет переход»
10:46 · Италия. Серия А
​Флоренци: «Ничья была бы самым логичным результатом»
10:34 · Италия. Серия А
​Де Кетеларе: «Победа над «Миланом» имеет особый вкус»
10:10 · Италия. Серия А
​Монтоливо: «Милан» - вообще не претендент на чемпионский титул»
08:56 · Италия. Серия А
​Наставник «Удинезе»: «Поражение - не трагедия»
08:39 · Италия. Серия А
​Димарко: «С такой командой всё проще»
08:27 · Италия. Серия А
​Лаутаро Мартинес: «Мне не хватало гола на «Сан-Сиро»
08:01 · Италия. Серия А
​Симоне Индзаги: «Называйте меня демоном»
00:43 · Италия. Серия А
«Интер» забил 4 мяча в ворота «Удинезе» 2
Все новости
Рекомендуем