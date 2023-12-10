​Анчелотти: «На самом деле я даже не получал приглашений из Саудовской Аравии»

Итальянский специалист Карло Анчелотти является одним из лучших в своем деле во всем мире, но, как ни странно, его еще не пытались позвать в Саудовскую Аравию. Так, по крайней мере, уверяет он сам, будучи вынужденным снова и снова отвечать на вопросы соответствующего характера:

- Ну, если дадут 500 миллионов, то, может, и отправлюсь туда, даже пешком. Но на самом деле у меня не было ни одного приглашения из Саудовской Аравии. Я живу настоящим, и призываю других также жить именно настоящим. А деньги вообще не являются самым важным для меня, - цитирует слова Анчелотти итальянское новостное агентство ITASportPress.