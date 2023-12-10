Смородская отреагировала на ассист Миранчука в матче с «Миланом»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на голевую передачу полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в поединке против «Милана» в рамках 15-го тура Серии А.

«В этом сезоне у него получше пошла игра, не первая голевая передача. Это может привести к тому, что он будет чаще играть в стартовом составе. Это работает в его копилку», - передает слова Смородской «Спорт-Экспресс».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Миранчук провел шесть поединков. После победы команда из Бергамо набрала 23 балла и поднялась на седьмое место в турнирной таблице Серии А.