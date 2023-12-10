​Фанаты «Интера» выступили против поставок оружия Украине

В пятнадцатом туре итальянского чемпионата главный фаворит нынешнего сезона, миланский «Интер», разгромил «Удинезе», забив гостям с северо-востока Италии четыре безответных мяча. В то же время на трибунах свою «борьбу» объявили и фанаты «Интера» - они выступили против поставок оружия на Украину. Соответствующий крупный баннер был вывешен на трибуне и попал в объектив вездесущих телевизионщиков - на что, естественно, и рассчитывали авторы послания.

Надо заметить, что для Италии это весьма чувствительная тема, потому что в итальянском обществе достаточно сильны симпатии к России, а также присутствует заметное неприятие американской политики, несмотря на членство страны в НАТО. И голоса, требующие прекратить любую поддержку Украине, раздаются там много чаще, чем в других ведущих странах ЕС.