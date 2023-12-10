Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Фанаты «Интера» выступили против поставок оружия Украине

10 Декабря 2023 • 12:09 Комментировать (1)
Интер Милан
4:0
Удинезе

В пятнадцатом туре итальянского чемпионата главный фаворит нынешнего сезона, миланский «Интер», разгромил «Удинезе», забив гостям с северо-востока Италии четыре безответных мяча. В то же время на трибунах свою «борьбу» объявили и фанаты «Интера» - они выступили против поставок оружия на Украину. Соответствующий крупный баннер был вывешен на трибуне и попал в объектив вездесущих телевизионщиков - на что, естественно, и рассчитывали авторы послания.

Надо заметить, что для Италии это весьма чувствительная тема, потому что в итальянском обществе достаточно сильны симпатии к России, а также присутствует заметное неприятие американской политики, несмотря на членство страны в НАТО. И голоса, требующие прекратить любую поддержку Украине, раздаются там много чаще, чем в других ведущих странах ЕС.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан

Новости по матчу

Сегодня, 10 Декабря
08:56
​Наставник «Удинезе»: «Поражение - не трагедия»
08:39
​Димарко: «С такой командой всё проще»
08:01
​Симоне Индзаги: «Называйте меня демоном»
00:43
«Интер» забил 4 мяча в ворота «Удинезе» 2
09 Декабря
22:15
«Интер» - «Удинезе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
21:53
Лаутаро Мартинес — в стартовом составе «Интера» на матч с «Удинезе»
14:15
Капелло заявил, что полузащита «Интера» — одна из лучших в мире
11:49
Алексис Санчес интересен двум клубам из Саудовской Аравии
09:06
Лаутаро Мартинес - лучший игрок «Интера» в ноябре
02:44
Интер - Удинезе: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:59
Надёжный прогноз и ставка на матч Интер Милан – Удинезе чемпионата Италии – 9 декабря 2023
08 Декабря
22:27
Лаутаро Мартинес: «В прошлом сезоне я не мог играть без обезболивающих»
07 Декабря
23:44
Лаутаро Мартинес: «Симоне Индзаги – необыкновенный человек»
23:13
Кьеллини: «Бастони может стать одним из пяти лучших защитников в мире»
14:42
«Вест Хэму» нужно заплатить более 50 миллионов евро для трансфера Чалханоглу
13:46
Лаутаро Мартинес: «Я бы хоть завтра подписал новый контракт с «Интером»
12:52
«Ювентус» и «Интер» сразятся за полузащитника «Наполи»
06 Декабря
12:19
Лаутаро подпишет новый контракт с «Интером», стали известны условия
12:02
«Ювентус» и мадридский «Атлетико» сразятся за защитника «Лилля»
00:00
Спаллетти: «Интер» заслуженно занимает первое место»
05 Декабря
04:33
Маротта назвал самого недооценённого игрока «Интера»
03:15
Бастони – об уровне «Интера»: «Осознаём свою силу, но знаем, что должны сохранять концентрацию» 1
02:15
Бастони: «Я многому научился у Кьеллини и Бонуччи»
04 Декабря
22:31
Маротта: «Не ждите от «Интера» громких сделок в январе»
11:58
Маротта рассказал о планах «Интера» на полузащитника «Наполи»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
pazzo_panda
10 Декабря 2023 в 13:21
афтор, прежде, чем писать полную херню, накопи денег на билет и гостиницу и поезжай в Италию, лучше всего, конечно, в Милан, и убедись, как обстоят дела на самом деле. Что касается фанатов интера, то по дебилизму с ними могут соперничать разве что фанаты Црвены Звезды.
Футбол онлайн
10.12.23 в 14:30
Фрозиноне Фрозиноне
Торино Торино
3.40 3.20 2.25
Видео
10.12.23 в 17:00
Монца Монца
Дженоа Дженоа
2.15 3.30 3.55
Видео
10.12.23 в 20:00
Салернитана Салернитана
Болонья Болонья
3.25 3.40 2.24
Видео
10.12.23 в 22:45
Рома Рома
Фиорентина Фиорентина
1.95 3.40 4.10
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 10 Декабря
14:17 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» и «Милан» нацелились на немецкого топ-форварда
13:45 · Италия. Серия А
Итальянский журналист: «Про Миранчука очень мало говорят в Италии, он вовсе не кумир фанатов» 1
13:20 · Италия. Серия А
«Барселона» готовит трансфер полузащитника «Ювентуса»
12:46 · Италия. Серия А
​Анчелотти: «На самом деле я даже не получал приглашений из Саудовской Аравии»
12:28 · Италия. Серия А
Смородская отреагировала на ассист Миранчука в матче с «Миланом»
12:09 · Италия. Серия А
​Фанаты «Интера» выступили против поставок оружия Украине 1
11:51 · Италия. Серия А
Агент Миранчука: «Я думаю, что в январе будет переход»
10:46 · Италия. Серия А
​Флоренци: «Ничья была бы самым логичным результатом»
10:34 · Италия. Серия А
​Де Кетеларе: «Победа над «Миланом» имеет особый вкус»
10:10 · Италия. Серия А
​Монтоливо: «Милан» - вообще не претендент на чемпионский титул»
08:56 · Италия. Серия А
​Наставник «Удинезе»: «Поражение - не трагедия»
08:39 · Италия. Серия А
​Димарко: «С такой командой всё проще»
08:27 · Италия. Серия А
​Лаутаро Мартинес: «Мне не хватало гола на «Сан-Сиро»
08:01 · Италия. Серия А
​Симоне Индзаги: «Называйте меня демоном»
00:43 · Италия. Серия А
«Интер» забил 4 мяча в ворота «Удинезе» 2
Все новости
Рекомендуем