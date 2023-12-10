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Чемпионат Италии. Серия А

​Лаутаро Мартинес: «Мне не хватало гола на «Сан-Сиро»

10 Декабря 2023 • 08:27 Комментировать

В очередном, пятнадцатом туре итальянского чемпионата миланский «Интер» разгромил «Удинезе», забив тому четыре безответных мяча. Один из них записал на свой счет Лаутаро Мартинес, для которого гол стал уже 28-м в 2023 году. После игры аргентинский нападающий прокомментировал итоги матча.

- Мне очень не хватало гола на «Сан-Сиро», потому, потеряв мяч, я смог отобрать его и пробить по воротам - и вот он гол. Мои 28 голов? Важнее то, что они помогают команде. Важно оставаться на этом пути, - цитирует слова Лаутаро Мартинеса fcinter1908.it.

В следующем туре «Интеру» предстоит сыграть с «Лацио».


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес
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