​Симоне Индзаги: «Называйте меня демоном»

В пятнадцатом туре итальянского чемпионата очередную победу одержал миланский «Интер», забивший четыре мяча «Удинезе». Наставник миланского клуба Симоне Индзаги очень доволен итогами матча, он прокомментировал его:

- Мы забили очень красивые голы, перед игрой я чуть опасался, но футболисты показали себя выше всяких похвал. «Удинезе» выиграл тут у «Милана», так что мы серьезно отнеслись к ним. Меня прозвали «Демоном из Пьяченцы»? Приятно, называйте меня так. Наши ближайшие цели - клубный чемпионат мира и выход в плей-офф Лиги чемпионов, - цитирует слова Симоне Индзаги fcinter1908.it.