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Чемпионат Италии. Серия А

​Симоне Индзаги: «Называйте меня демоном»

10 Декабря 2023 • 08:01 Комментировать
Интер Милан
4:0
Удинезе

В пятнадцатом туре итальянского чемпионата очередную победу одержал миланский «Интер», забивший четыре мяча «Удинезе». Наставник миланского клуба Симоне Индзаги очень доволен итогами матча, он прокомментировал его:

- Мы забили очень красивые голы, перед игрой я чуть опасался, но футболисты показали себя выше всяких похвал. «Удинезе» выиграл тут у «Милана», так что мы серьезно отнеслись к ним. Меня прозвали «Демоном из Пьяченцы»? Приятно, называйте меня так. Наши ближайшие цели - клубный чемпионат мира и выход в плей-офф Лиги чемпионов, - цитирует слова Симоне Индзаги fcinter1908.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги

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