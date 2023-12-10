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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» забил 4 мяча в ворота «Удинезе»

10 Декабря 2023 • 00:43 Комментировать (1)
Интер Милан
4:0
Удинезе
окончен

В 15-м туре чемпионата Италии «Интер» принимал «Удинезе», специалистов по ничейным результатам. При подавляющем перевесе фаворита гости до поры до времени отбивались. Федерико Димарко уже в дебюте головой направил мяч в дальнюю штангу. Еще одна его попытка, удар в касание ногой, и вратарь здорово среагировал. В конце тайма Лаутаро Мартинес заработал пенальти, а Хакан Чалханоглу его реализовал без шансов для кипера. Димарко все же добился своего в итоге, с левого угла штрафной поразив дальнюю часть ворот. Тут же Генрих Мхитарян прицельно навесил на Маркуса Тюрама, который от угла вратарской направил мяч в цель - 3:0. После перерыва Лоренцо Лукка результативно сыграл на добивании, но гол отменили, вне игры. В концовке Мартинес прорвался к штрафной по правому краю поля и метко завершил вылазку  - 4:0.

«Интер» потеснил «Ювентус» с первого места, соперник - пятый с конца.

Протокол игры  
Интер Милан4:0Удинезе
(1:0) Чалханоглу Хакан37'  
(2:0) Димарко Федерико42'  
(3:0) Тюрам Маркус44'  
(4:0) Мартинес Лаутаро84'  
Зоммер ЯннБиссекк Янн-АурельАчерби ФранческоБастони Алессандро 56' (Аугусто Карлос ( 56') Дармиан МаттеоБарелла НиколоЧалханоглу Хакан 71' (Куадрадо Хуан ( 71') Мхитарян Генрих 79' (Сенси Стефано ( 79') Димарко Федерико 71' (Аслани Кристьян ( 71') Тюрам Маркус 56' (Арнаутович Марко ( 56') Мартинес Лаутаро
Запасные: Аудеро ЭмильФраттези ДавидеСанчес АлексисДи Дженнаро РаффаэлеАгум ЛюсьенКлассен ДэвиСтабиле Джакомо
Сильвестри МаркоФеррейра Жоау  14'Кабаселе КристианПерес НеуэнЭбоселе Фести 62' (Ловрич Санди ( 62') Самарджич Лазар 62' (Кристенсен Томас ( 62') Уолас СоузаПайеро Мартин 86' (Саррага Ойер ( 86') Земура Джордан 86' (Эхизибуэ Кингсли ( 86') Перейра РобертоЛукка Лоренцо 75' (Товен Флорьян ( 75')
Запасные: Камара ЭтьенГессанд АксельПаделли ДаниэлеКина ДомингушТиквич АнтониоМасина АдамОкойе МадукаПафунди СимонеКамара АссанАке Марли
09 декабря. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Удинезе

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Комментарии (1)
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InterSan
10 Декабря 2023 в 00:55
Такой уверенной игры не видел с 2010 года.
Для идеала - взять Тареми из Порто зимой под ЛЧ на весну, так как Арнаутович похоже что никакой, а весной пытаться подписать Зелинского, для летнего перехода.
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