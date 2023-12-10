«Интер» забил 4 мяча в ворота «Удинезе»

В 15-м туре чемпионата Италии «Интер» принимал «Удинезе», специалистов по ничейным результатам. При подавляющем перевесе фаворита гости до поры до времени отбивались. Федерико Димарко уже в дебюте головой направил мяч в дальнюю штангу. Еще одна его попытка, удар в касание ногой, и вратарь здорово среагировал. В конце тайма Лаутаро Мартинес заработал пенальти, а Хакан Чалханоглу его реализовал без шансов для кипера. Димарко все же добился своего в итоге, с левого угла штрафной поразив дальнюю часть ворот. Тут же Генрих Мхитарян прицельно навесил на Маркуса Тюрама, который от угла вратарской направил мяч в цель - 3:0. После перерыва Лоренцо Лукка результативно сыграл на добивании, но гол отменили, вне игры. В концовке Мартинес прорвался к штрафной по правому краю поля и метко завершил вылазку - 4:0.
«Интер» потеснил «Ювентус» с первого места, соперник - пятый с конца.
|(1:0) Чалханоглу Хакан37'
|(2:0) Димарко Федерико42'
|(3:0) Тюрам Маркус44'
|(4:0) Мартинес Лаутаро84'
Для идеала - взять Тареми из Порто зимой под ЛЧ на весну, так как Арнаутович похоже что никакой, а весной пытаться подписать Зелинского, для летнего перехода.
Forza Inter.
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