«Интер» забил 4 мяча в ворота «Удинезе»

В 15-м туре чемпионата Италии «Интер» принимал «Удинезе», специалистов по ничейным результатам. При подавляющем перевесе фаворита гости до поры до времени отбивались. Федерико Димарко уже в дебюте головой направил мяч в дальнюю штангу. Еще одна его попытка, удар в касание ногой, и вратарь здорово среагировал. В конце тайма Лаутаро Мартинес заработал пенальти, а Хакан Чалханоглу его реализовал без шансов для кипера. Димарко все же добился своего в итоге, с левого угла штрафной поразив дальнюю часть ворот. Тут же Генрих Мхитарян прицельно навесил на Маркуса Тюрама, который от угла вратарской направил мяч в цель - 3:0. После перерыва Лоренцо Лукка результативно сыграл на добивании, но гол отменили, вне игры. В концовке Мартинес прорвался к штрафной по правому краю поля и метко завершил вылазку - 4:0.

«Интер» потеснил «Ювентус» с первого места, соперник - пятый с конца.