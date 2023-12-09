​Ибрагимович ушёл от ответа на вопрос о своём возвращении в «Милан»

Шведского нападающего Златана Ибрагимовича в последнее время прочат в качестве наставника и мотиватора в «Милан», в котором он закончил свою игровую карьеру. В очередной раз его спросили об этом накануне игры Серии А с «Аталантой», в которой «Милан» потерпел поражение со счетом 2:3. Ибрагимович уклонился от ответа на вопрос.

- Я не знаю, давайте подождем и посмотрим. Диалог есть, - цитирует слова Ирагимовича pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Милану» предстоит сыграть с «Монцей». Это случится в следующее воскресенье, семнадцатого декабря.