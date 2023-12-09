​«Ред Булл Зальцбург» установил новый рекорд австрийской Бундеслиги

В австрийской Бундеслиге проходят матчи семнадцатого тура чемпионата, и гегемон местного футбола, «Ред Булл Зальцбург», обыграл в гостях венский «Рапид» благодаря мячу польского футболиста Камиля Пентковского. Это был уже 24-й гостевой матч в рамках чемпионата кряду, в котором «Ред Булл» не проигрывает.

Таким образом, был побит прежний рекорд австрийской Бундеслиги, который принадлежал «Ваккеру» из Инсбрука - в период с октября 1988 года по февраль 1990 года этот клуб не проигрывал в двадцати трех гостевых матчах кряду в рамках чемпионата Австрии. В следующем туре «Ред Буллу» предстоит игра с ЛАСК-ом.