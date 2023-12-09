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Чемпионат Италии. Серия А

​Пиоли: «Едем домой с горьким чувством поражения»

09 Декабря 2023 • 22:49 Комментировать

В пятнадцатом туре итальянского чемпионата «Аталанта» обыграла «Милан», команда Стефано Пиоли забила дважды, но при этом пропустила трижды. Наставник «Милана» не скрывает, что разочарован итогами игры:

- Домой везем поражение, горечь от него и три пропущенных мяча. Совершили грубые ошибки. Если бы матч закончился 2:2, то чувства были бы совсем другие. Нам не хватает стабильности, она нам нужна, и мы знаем, что можем выступать лучше, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

В следующем туре чемпионата «Милан» примет дома «Монцу», этот матч состоится семнадцатого декабря.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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