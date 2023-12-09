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Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро Мартинес — в стартовом составе «Интера» на матч с «Удинезе»

09 Декабря 2023 • 21:53 Комментировать
Интер Милан
3:0
Удинезе
1 1.25 X 6.40 2 12.50
перерыв

Назван стартовый состав миланского «Интера» на выездной матч Серии А против «Удинезе».

С первых минут главный тренер «Интера» Симоне Индзаги решил выпустить на поле следующих футболистов: Зоммер (вр), Биссек, Ачерби, Бастони, Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Мартинес (к).

Начало матча 15-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Удинезе» запланировано на 22:45 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Стоит сказать, что в случае победы «нерадзурри» вернут себе лидирующую позицию в Серии А, которую временно у них отобрал «Ювентус». «Удинезе» продолжает вести борьбу за выживание, находясь на 16-й строчке и имея отрыв от зоны вылета в один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес

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ИНТЕР МИЛАН УДИНЕЗЕ
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