Лаутаро Мартинес — в стартовом составе «Интера» на матч с «Удинезе»

Назван стартовый состав миланского «Интера» на выездной матч Серии А против «Удинезе».

С первых минут главный тренер «Интера» Симоне Индзаги решил выпустить на поле следующих футболистов: Зоммер (вр), Биссек, Ачерби, Бастони, Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Мартинес (к).

Начало матча 15-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Удинезе» запланировано на 22:45 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Стоит сказать, что в случае победы «нерадзурри» вернут себе лидирующую позицию в Серии А, которую временно у них отобрал «Ювентус». «Удинезе» продолжает вести борьбу за выживание, находясь на 16-й строчке и имея отрыв от зоны вылета в один балл.