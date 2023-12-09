«Лацио» не удалось обыграть «Верону»

В 15-м туре Серии А «Верона» принимала «Лацио». Аутсайдеры построили игру от плотной обороны и «засушили» ее. В середине первого тайма гости разыграли красивую атаку, и Маттиа Дзакканьи пяткой отправил мяч в сетку. На 70-й минуте Тома Анри отыграл перевес противника. Тут же Николо Казале забил за гостей, но ВАР подсказал, что был фол в атаке.

Ничья 1:1, «Лацио» вышел на восьмое место, противник делит 17-ю строчку.