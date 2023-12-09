«Лацио» не удалось обыграть «Верону»

В 15-м туре Серии А «Верона» принимала «Лацио». Аутсайдеры построили игру от плотной обороны и «засушили» ее. В середине первого тайма гости разыграли красивую атаку, и Маттиа Дзакканьи пяткой отправил мяч в сетку. На 70-й минуте Тома Анри отыграл перевес противника. Тут же Николо Казале забил за гостей, но ВАР подсказал, что был фол в атаке.
Ничья 1:1, «Лацио» вышел на восьмое место, противник делит 17-ю строчку.
Протокол игры
|23'Дзакканьи Маттиа (0:1)
|(1:1) Анри Тома70'
Монтипо Лоренцо•Тчатчуа Джексон•Коппола Диего87' (Маньяни Джанджакомо (87') •Амионе Бруно•Терраччано Филиппо•Дуда Ондрей 15'• 77'Фолоруншо Майкл57' (Анри Тома (57') •Нгонж Сириль•Сердар Суат46' (Лазович Дарко (46') •Суслов Томаш76' (Мбула Хорди (76') •Джурич Милан II57' (Онгла Мартин (57')
Проведель Иван•Лаццари Мануэль•Казале Николо•Хила Марио•Марушич Адам 24'29' (Хюсай Эльсейд (29'• 63'Весино Матиас84') •Гендузи Маттео84' (Пеллегрини Лука (84') •Ровелла Николо•Альберто Луис•Андерсон Фелипе• 82'Иммобиле Чиро72' (Педро Родригес (72') •Дзакканьи Маттиа72' (Кастельянос Валентин (72')
09 декабря. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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