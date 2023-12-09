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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» не удалось обыграть «Верону»

09 Декабря 2023 • 18:54 Комментировать
Верона
1:1
Лацио

В 15-м туре Серии А «Верона» принимала «Лацио». Аутсайдеры построили игру от плотной обороны и «засушили» ее. В середине первого тайма гости разыграли красивую атаку, и Маттиа Дзакканьи пяткой отправил мяч в сетку. На 70-й минуте Тома Анри отыграл перевес противника. Тут же Николо Казале забил за гостей, но ВАР подсказал, что был фол в атаке.

Ничья 1:1, «Лацио» вышел на восьмое место, противник делит 17-ю строчку.

Протокол игры  
Верона1:1Лацио
  23'Дзакканьи Маттиа (0:1)
(1:1) Анри Тома70'  
Монтипо ЛоренцоТчатчуа ДжексонКоппола Диего 87' (Маньяни Джанджакомо ( 87') Амионе БруноТерраччано ФилиппоДуда Ондрей  15'  77'Фолоруншо Майкл 57' (Анри Тома ( 57') Нгонж СирильСердар Суат 46' (Лазович Дарко ( 46') Суслов Томаш 76' (Мбула Хорди ( 76') Джурич Милан II 57' (Онгла Мартин ( 57')
Запасные: Матеус ЧарлисБонаццоли ФедерикоБерарди АлессандроДойг ДжошКаллон ЯяПерилли СимонеКабаль ХуанСапонара Риккардо
Проведель ИванЛаццари МануэльКазале НиколоХила МариоМарушич Адам  24' 29' (Хюсай Эльсейд ( 29'  63'Весино Матиас 84') Гендузи Маттео 84' (Пеллегрини Лука ( 84') Ровелла НиколоАльберто ЛуисАндерсон Фелипе  82'Иммобиле Чиро 72' (Педро Родригес ( 72') Дзакканьи Маттиа 72' (Кастельянос Валентин ( 72')
Запасные: Мандас ХристосКатальди ДанилоБашич ТомаКамада ДаитиГонсалес ДиегоСепе ЛуиджиФернандеш Сана
09 декабря. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).

 

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Интересный прогноз и ставка на матч Верона – Лацио чемпионата Италии – 9 декабря 2023
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