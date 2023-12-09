​Погба надеется на двухлетнюю дисквалификацию

Поль Погба ждёт наказания за допинг – в его августовских пробах был обнаружен повышенный уровень тестостерона. На днях появилась информация о том, что антидопинговая прокуратура запрашивает для Погба дисквалификацию на четыре года. Теперь La Gazzetta dello Sport пишет на своих страницах о том, что французский футболист и его юристы надеются на более мягкий приговор в виде двухлетней дисквалификации.

Полю Погба в марте исполнится 31 год. В нынешнем сезоне полузащитник успел провести за «Ювентус» два матча.

На текущую минуту «Ювентус» является лидером итальянской Серии А.