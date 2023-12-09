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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» - «Удинезе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0

09 Декабря 2023 • 22:15 Комментировать
Интер Милан
3:0
Удинезе
1 1.25 X 6.40 2 12.50
перерыв

В рамках 15-го тура чемпионата Италии по футболу «Интер» принимает «Удинезе».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Интер Милан3:0Удинезе
(1:0) Чалханоглу Хакан37' 
(2:0) Димарко Федерико42' 
(3:0) Тюрам Маркус44' 
Зоммер ЯннБиссек Янн-АурельАчерби ФранческоБастони АлессандроДармиан МаттеоБарелла НиколоЧалханоглу ХаканМхитарян ГенрихДимарко ФедерикоТюрам МаркусМартинес Лаутаро
Запасные: Арнаутович МаркоСенси СтефаноАудеро ЭмильАугусто КарлосФраттези ДавидеАслани КристьянСанчес АлексисКуадрадо ХуанДи Дженнаро РаффаэлеАгум ЛюсьенКлассен ДэвиСтабиле Джакомо
Сильвестри МаркоФеррейра Жоау  14'Кабаселе КристианПерес НеуэнЭбоселе ФестиСамарджич ЛазарУолас СоузаПайеро МартинЗемура ДжорданПерейра РобертоЛукка Лоренцо
Запасные: Товен ФлорьянКамара ЭтьенЛоврич СандиСаррага ОйерГессанд АксельПаделли ДаниэлеКина ДомингушТиквич АнтониоМасина АдамОкойе МадукаЭхизибуэ КингслиПафунди СимонеКамара АссанАке МарлиКристенсен Томас
09 декабря. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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Евро-Футбол.Ру,
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ИНТЕР МИЛАН УДИНЕЗЕ
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