«Интер» - «Удинезе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0

В рамках 15-го тура чемпионата Италии по футболу «Интер» принимает «Удинезе».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Интер Милан - Удинезе
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Протокол игры
|(1:0) Чалханоглу Хакан37'
|(2:0) Димарко Федерико42'
|(3:0) Тюрам Маркус44'
Зоммер Янн•Биссек Янн-Аурель•Ачерби Франческо•Бастони Алессандро•Дармиан Маттео•Барелла Николо•Чалханоглу Хакан•Мхитарян Генрих•Димарко Федерико•Тюрам Маркус•Мартинес Лаутаро
Сильвестри Марко•Феррейра Жоау• 14'Кабаселе Кристиан•Перес Неуэн•Эбоселе Фести•Самарджич Лазар•Уолас Соуза•Пайеро Мартин•Земура Джордан•Перейра Роберто•Лукка Лоренцо
09 декабря. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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