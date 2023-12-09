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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло заявил, что полузащита «Интера» — одна из лучших в мире

09 Декабря 2023 • 14:15 Комментировать
Интер Милан
...
Удинезе
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Через 7 ч. 33 мин.

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло поделился комментарием о полузащите миланского «Интера».

«Сильная сторона «Интера» — это полузащита. У команды отлично выстроена игра в центре поля, но если сравнивать их с «Манчестер Сити» и «Реалом», то они находятся на одну ступеньку ниже, однако полузащита «Интера» — точно одна из самых сильных в мире», — написал итальянский специалист в колонке для La Gazzetta dello Sport.

На данный момент «Интер» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 35 очков. Лидером является «Ювентус», который опережает соперника на один зачетный балл. Стоит отметить, что у «нерадзурри» есть игра в запасе, поэтому в эти выходные они могут вернуть себе лидирующую позицию.

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