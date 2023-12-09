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Чемпионат Италии. Серия А

​Монтелла прокомментировал жребий для итальянской сборной на Евро-2024

09 Декабря 2023 • 12:14 Комментировать

Итальянская сборная готовится к защите своего чемпионского титула, добытого на предыдущем главном европейском футбольном турнире летом 2021 года.

Но сделать это будет непросто - пропуск двух чемпионатов мира и слабенький квалификационный турнир привели к тому, что сборная угодила в невыгодные условия при жеребьевке и получила в соперники такие команды, как Испания, Хорватия и Албания.

Тем не менее, бывший игрок сборной Италии Винченцо Монтелла верит, что так, возможно, даже лучше для итальянцев:

- В таких турнирах всегда трудно что-либо предсказать, очень высокий уровень. Возможно, для нас так будет даже лучше, сыграть с самыми сильными соперниками с самого начала, - цитирует слова Монтеллы MilanNews24.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Винченцо Монтелла
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