​Монтелла прокомментировал жребий для итальянской сборной на Евро-2024

Итальянская сборная готовится к защите своего чемпионского титула, добытого на предыдущем главном европейском футбольном турнире летом 2021 года.

Но сделать это будет непросто - пропуск двух чемпионатов мира и слабенький квалификационный турнир привели к тому, что сборная угодила в невыгодные условия при жеребьевке и получила в соперники такие команды, как Испания, Хорватия и Албания.

Тем не менее, бывший игрок сборной Италии Винченцо Монтелла верит, что так, возможно, даже лучше для итальянцев:

- В таких турнирах всегда трудно что-либо предсказать, очень высокий уровень. Возможно, для нас так будет даже лучше, сыграть с самыми сильными соперниками с самого начала, - цитирует слова Монтеллы MilanNews24.