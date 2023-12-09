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Чемпионат Италии. Серия А

​Монтелла: «Чалханоглу, возможно, лучший полузащитник в мире»

09 Декабря 2023 • 11:56 Комментировать

Итальянский специалист Винченцо Монтелла, ныне возглавляющий сборную Турции, высоко ценит ее лидера - Хакана Чалханоглу. Тот уже несколько лет выступает в Италии, благодаря чему всегда находится у Монтеллы на виду. Монтелла считает Хакана лучшим полузащитником не только в итальянской Серии А, но и в мире в целом.

- Чалханоглу, возможно, лучший полузащитник не только в Италии, но и во всем мире, - цитирует слова Монтеллы MilanNews24.

Напомним, что турецкий футболист сперва успел поиграть в составе «Милана», а затем «вероломно» перебрался в миланский «Интер» - и именно против «Милана» действует на поле особенно успешно.


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Винченцо Монтелла Хакан Чалханоглу ещё теги
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