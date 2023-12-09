Алексис Санчес интересен двум клубам из Саудовской Аравии

Нападающий миланского «Интера» Алексис Санчес находится на радаре у двух клубов из Саудовской Аравии. По информации от журналиста Экрема Конура, в услугах чилийца заинтересованы «Аль-Шабаб» и «Аль-Иттифак», который возглавляет Стивен Джеррард.

Напомним, у Санчеса в конце сезона заканчивается контракт с «Интером». Стороны вряд ли продлят соглашение, поэтому опытный чилиец уже сейчас рассматривает различные варианты для продолжения карьеры. Алексиса ранее также связывали с переходом в один из клубов МЛС.

В этом сезоне 34-летний Санчес провёл 5 матчей в итальянской Серии А, где не отметился ни одним результативным действием.