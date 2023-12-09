​Гуллит: «Невозможно сравнивать великие команды разных эпох»

Бывшего футболиста итальянского «Милана» времен его максимального величия на европейской арене (стык 80-90 годов прошлого столетия) Рууда Гуллита спросили о сравнениях с «Манчестер Сити» и «Барселоной» Гвардиолы - смог бы «Милан» обыграть такого соперника? Гуллит уклонился от ответа, заявив, что такие сравнения проводить бессмысленно:

- Мы не можем сравнивать клубы разных эпох. Важно то, что мы становимся частью футбольной истории - как и «Милан», за который я выступал. Не будем забывать и про такие великие клубы прошлого, как «Ливерпуль» и «Аякс», доминировавшие в европейском футболе в разные периоды, - цитирует слова Гуллита pianetamilan.it.