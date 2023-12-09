Де Лаурентис: «Нельзя всё время выигрывать, но мы вернёмся»

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис философски относится к неудачам «Наполи» в текущем сезоне, команда потерпела уже пять поражений в нынешнем сезоне, в том числе и в первом матче пятнадцатого тура Серии А - накануне от «Ювентуса» Де Лаурентис уверяет, что его подопечные еще заставят говорить о себе, как в прошлом, триумфальном для «Наполи» сезоне:

- Обещаю вам, что прекрасный опыт триумфа будет повторен. Но выигрывать каждый год невозможно. Не всегда складываются идентичные условия, - цитирует слова де Лаурентиса Juvenews.eu.

За всю свою историю «Наполи» становился чемпионом три раза.