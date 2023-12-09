​Конти: «Я итальянец и я поддерживаю Спаллетти»

Бывшая звезда «Ромы» Бруно Конти, с именем которого связаны успехи «джалоросси» в 80-е годы прошлого столетия, заявил, что верит в Лучано Спаллетти в роли наставника итальянской сборной. «Скуадре адзурре» предстоит защищать чемпионский титул, добытый в 2021 году вместе с Роберто Манчини и Конти считает, что Спаллетти является лучшим кандидатом для решения такой задачи.

- Я итальянец, и потому я поддерживаю Лучано Спаллетти. Мы прошли через разочарования, но теперь есть уверенность в том, что Спаллетти сделает все как надо, - цитирует слова Конти fcinter1908.it.

В прошлом Спаллетти, напомним, тренировал также и «Рому».