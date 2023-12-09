​Ди Ливио назвал главную заслугу Аллегри

Хотя Массимилиано Аллегри очень часто критикуют, он прослыл непотопляемым - руководство «Ювентуса» не расстается с ним, и доверие Аллегри оправдывает, после победы над «Наполи» клуб вернул себе первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Бывший футболист туринского клуба Анджело ди Ливио, победитель Лиги чемпионов в 1996 году в составе «Юве», назвал главное, на его взгляд, качество Аллегри:

- Ему удалось сбить команду воедино. Когда начались сложности, он призвал к максимальной трудоспособности и менталитет клуба позволяет покрывать некоторые недостатки в техническом плане, - цитирует слова ди Ливио Juvenews.eu.