Ди Бьяджо: «Интер» выиграет Скудетто»

Бывший игрок миланского «Интера» и сборной Италии Луиджи ди Бьяджо, промах которого с пенальти стоил итальянской сборной вылета с чемпионата мира в 1998 году, уверен в том, что миланский «Интер» станет чемпионом Италии в нынешнем сезоне. «Интер» брал чемпионский титул в 2021 году, но затем уступил его сперва «Милану», а затем «Наполи»:

- «Интер» - клуб, который выглядит сильнее всех в Италии. Разве что есть небольшие сомнения по поволду второй половины сезона. Но все козыри - на руках у Симоне Индзаги, лучший состав, самый укомплектованный состав с самой длинной скамейкой запасных, - цитирует слова ди Бьяджо calcionapoli1926.it.