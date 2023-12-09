​Ди Бьяджо: «Маццарри не может творить чудеса, для этого нужна подготовка»

Бывший полузащитник итальянской сборной и таких клубов, как «Рома» и «Интер», Луиджи ди Бьяджо, прокомментировал смену тренера в «Наполи». Место не преуспевшего в очередной раз в Италии Руди Гарсии занял Вальтер Маццарри, в прошлом тренировавший миланский «Интер». Ди Бьяджо не ждет от него чудес, так как для солидной работы, по его мнению, требуется время.

- Маццарри старается, но это непросто. Ничего не строится с нуля, - цитирует слова ди Бьяджо calcionapoli1926.it.

В пятнадцатом туре итальянского чемпионата «Наполи» с минимальным счетом уступил туринскому «Ювентуса».