Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Ди Бьяджо: «Маццарри не может творить чудеса, для этого нужна подготовка»

09 Декабря 2023 • 09:09 Комментировать

Бывший полузащитник итальянской сборной и таких клубов, как «Рома» и «Интер», Луиджи ди Бьяджо, прокомментировал смену тренера в «Наполи». Место не преуспевшего в очередной раз в Италии Руди Гарсии занял Вальтер Маццарри, в прошлом тренировавший миланский «Интер». Ди Бьяджо не ждет от него чудес, так как для солидной работы, по его мнению, требуется время.

- Маццарри старается, но это непросто. Ничего не строится с нуля, - цитирует слова ди Бьяджо calcionapoli1926.it.

В пятнадцатом туре итальянского чемпионата «Наполи» с минимальным счетом уступил туринскому «Ювентуса».  


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Вальтер Маццарри Луиджи Ди Бьяджо ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
09.12.23 в 17:00
Верона Верона
Лацио Лацио
3.30 3.40 2.21
Видео
09.12.23 в 20:00
Аталанта Аталанта
Милан Милан
2.36 3.45 2.95
Видео
09.12.23 в 22:45
Интер Милан Интер Милан
Удинезе Удинезе
1.34 5.40 8.40
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 09 Декабря
11:00 · Италия. Серия А
​Гуллит: «Невозможно сравнивать великие команды разных эпох»
10:53 · Англия. Премьер-лига
Невин: «Челси» должен сделать крупную продажу для покупки Осимхена, Мудрик был бы интересен многим клубам»
10:41 · Италия. Серия А
Де Лаурентис: «Нельзя всё время выигрывать, но мы вернёмся»
10:08 · Италия. Серия А
​Конти: «Я итальянец и я поддерживаю Спаллетти»
09:59 · Италия. Серия А
​Ди Ливио назвал главную заслугу Аллегри
09:31 · Италия. Серия А
Ди Бьяджо: «Интер» выиграет Скудетто»
09:09 · Италия. Серия А
​Ди Бьяджо: «Маццарри не может творить чудеса, для этого нужна подготовка»
09:06 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес - лучший игрок «Интера» в ноябре
08:50 · Италия. Серия А
​К Тотти нагрянули налоговики
08:48 · Англия. Премьер-лига
«Милан» и ещё два клуба нацелились на одного вратаря
08:09 · Италия. Серия А
​Политано: «Очень зол поражением»
07:59 · Италия. Серия А
Маккенни: «Готов служить команде в любой роли»
07:53 · Италия. Серия А
​«Наполи» стал пропускать намного больше со «второго этажа»
07:44 · Италия. Серия А
Зелиньский: «У нас были моменты, но не было конкретики»
07:37 · Италия. Серия А
​Данило: «Гатти - пример для всех нас»
Все новости
Рекомендуем