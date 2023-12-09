Лаутаро Мартинес - лучший игрок «Интера» в ноябре

Голосование фанатов определило лучшего игрока «Интера» в ноябре - им стал аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес, который забил три мяча - в ворота «Аталанты», «Ювентуса» в чемпионате Италии, а также против «РБ Зальцбурга» в Лиге чемпионов. В матче против «Ювентуса» его, вдобавок, признали «игроком матча».

Ну а миланский «Интер» между делом лидирует в итальянском чемпионате, хотя после победы «Ювентуса» над «Наполи» на время уступил первую строчку.

Напомним, что Лаутаро Мартинес выступает за миланский клуб с 2018 года, ранее он защищал цвета «Расинга» из Авельянеды.