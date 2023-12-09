​К Тотти нагрянули налоговики

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти может оказаться очередным спортсменом, заимевшим проблемы с налоговыми органами - в Италии это достаточно частая ситуация, достаточно вспомнить знаменитого мотогонщика Валентино Росси. К Тотти домой с проверками явились представители фискальной службы Италии.

Впрочем, сделали они это корректно - сперва уведомили экс-игрока о предстоящем визите, а затем, уже после проверок, выпустили специальное оповещение для прессы, в котором сообщили, что об «уголовщине» речь не идет. Пока что.

Напомним, что легендарный экс-капитан «Ромы», проведший всю карьеру в клубе, закончил свои выступления в 2017 году.