​Политано: «Очень зол поражением»

В Италии начались матчи пятнадцатого тура чемпионата Серии А, «Ювентус» с минимальным преимуществом переиграл «Наполи» - 1:0. Маттео Политано, нападающий «Наполи», очень расстроен поражением.

Он заверил, что, несмотря на растущее отставание в турнирной таблице, игроки «Наполи» не сдаются и будут защищать свой чемпионский титул покуда будет оставаться хотя бы математическая возможность. Сейчас клуб скатился уже на пятое место в турнирной таблице.

- Очень зол, не хочу ничего говорить, но и сдаваться не хочу, - цитирует слова нападающего «Наполи» calcionapoli1926.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Наполи» сыграет с «Кальяри».