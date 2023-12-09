Маккенни: «Готов служить команде в любой роли»

В Италии начались матчи пятнадцатого тура чемпионата Серии А, «Ювентус» с минимальным преимуществом переиграл «Наполи» - 1:0. Американский полузащитник Уэстон Маккенни прокомментировал итоги матча, он выразил готовность работать на поле на любой позиции, которая потребуется тренеру:

- Для меня моя новая роль знакома, я играл в подобном качестве в «Шальке». Я готов работать на любой роли, которая требуется наставнику. В «Ювентусе» я многому учусь тактически, - цитирует слова американского игрока calcionapoli1926.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Ювентус» сыграет с «Дженоа».