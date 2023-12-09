​«Наполи» стал пропускать намного больше со «второго этажа»

В Италии начались матчи пятнадцатого тура чемпионата Серии А, «Ювентус» с минимальным преимуществом переиграл «Наполи» - 1:0. Это был восемнадцатый мяч, который пропустил «Наполи» в текущем сезоне - и уже седьмой, забитый головой. При этом за весь прошлый сезон, чемпионский сезон, «Наполи» пропустил со «второго этажа» лишь четыре мяча.

Столь большая разница (один гол головой за десять матчей в прошлом сезоне, и один гол в среднем за два матча в нынешнем - почти пятикратная разница) объясняется потерей корейского защитника Ким мин Джэ, который перебрался в «Баварию» после одного лишь сезона.