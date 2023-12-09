Зелиньский: «У нас были моменты, но не было конкретики»

В Италии начались матчи пятнадцатого тура чемпионата Серии А, «Ювентус» с минимальным преимуществом переиграл «Наполи» - 1:0. Полузащитник южан Петр Зелиньски прокомментировал итоги игры, он считает, что его команда не распорядилась должным образом своими моментами.

- У нас были моменты, мы сыграли в свой футбол, но не было конкретики. Если бы забили хотя бы один гол в первом тайме, то все могло бы сложиться иначе. Мы, полузащитники, должны действовать лучше в центре поля, от нас зависит, будут ли у нападающих возможности для взятия ворот. Надо открываться и находить пространство, вот в чем разница, - цитирует слова Зелиньски calcionapoli1926.it.