​Данило: «Гатти - пример для всех нас»

В Италии начались матчи пятнадцатого тура чемпионата Серии А, «Ювентус» с минимальным преимуществом переиграл «Наполи» - 1:0. Единственный гол встречи забил защитник туринского клуба Федерико Гатти. Его успех отметил коллега по обороне - бразилец Данило.

- Федерико - пример для всех нас, скромный парень, который напряженно работает. Он силен, он вынослив, сегодня он еще раз показал свою приверженность «Ювентусу». И мы взяли три очка, очень важные для подъема морального духа, - цитирует слова Данило Juvenews.eu.

В следующем туре итальянского чемпионата «Ювентус» сыграет с «Дженоа».